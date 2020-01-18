بالصور.. ثلاثة عراقيين ضمن قائمة الـ ٥٠ معمارياً الأكثر تأثيراً في الشرق الاوسط لعام 2019

2020/01/18 | 17:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختارت مجلة Middle East Architect ٣ عراقيين ضمن قائمة الـ ٥٠ معمارياً الأكثر تأثيراً في الشرق الاوسط لعام ٢٠١٩.تعرف عليهم في الصور..ريا العاني ريا العاني، مهندسة عراقية، تخرجت من كلية الهندسة المعمارية بدرجة التفوق من جامعة بغداد.وهي مصممة حضرية مع خبرة مهنية تزيد عن ٢٥ عاماً.تم اختيارها في عام ٢٠١٦ واحدة […]

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