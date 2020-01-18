متظاهرو بابل يعلنون عن خطواتهم المقبلة بالتزامن مع إنتهاء مهلة الناصرية

2020/01/18 | 17:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بابل

أعلن متظاهرو بابل، السبت (19 كانون الثاني 2020)، عن خطواتهم المقبلة بالتزامن مع إنتهاء مهلة الناصرية، في حال لم تستجب لمطالب المتظاهرين.

وقال المتظاهرون في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مهلة وطن اخر مهلة الى الحكومة الحالية لتلبية مطالب الشعب ستنتهي يوم غداً الاحد وبعدها ان لم تستجب سنقوم بالتصعيد السلمي".

واضاف البيان أن "الخطوات ستكون من خلال قطع جميع الطرق الخارجية، وقطع جميع الجسور والفلك والشوارع الرئيسية داخل المحافظة، فضلا عن غلق جميع الدوائر الحكومية في المحافظة ما عدا (الصحة)، بالإضافة إلى غلق جميع المدارس والجامعات بدون استثناء".

وأمهل المتظاهرون، في مدينة الناصرية، القوى السياسية أسبوعًا واحدًا لاختيار رئيس للحكومة المؤقتة، وأعلنوا عن المهلة التي تنتهي في 19 من الشهر الجاري.

بعد ذلك، أعلن معتصمو ساحة التحرير وسط بغداد، الاربعاء (15 كانون الثاني 2020)، تأييدهم للمهلة التي وضعها المعتصمون في الناصرية، للحكومة من أجل الاستجابة لمطالبهم.

وقال المعتصمون في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نُعلنُ تأييدنا الكامل للمهلة التي وضعها ثوار ذي قار الشجعان لتنفيذ مطالب الحقة، وسنكون في بغداد على الموعد مع اخوتنا في باقي المحافظات لإعلاء صوت الوطن بوجه محاولات التملص من تنفيذ مطالبنا المشروعة الهادفة لبناء عراق موحد ذي سيادة يحمي مصالح وأمن مواطنيه".

واضاف المعتصمون، أن "موقفنا هذا يأتي تثميناً لمواقف الناصرية الكبيرة والمُلهمة، منذ بداية الاحتجاجات وإلى هذا اللحظة، ووفاءً للدماء الطاهرة التي سالت في سبيل الوطن، دماء أحرار العراق التي سقطت في ذي قار والمدن المحتجة كلها".

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