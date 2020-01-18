2020/01/18 | 18:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد حملة إستهدفت سوكي الحائزة على نوبل للسلام عشرات الإتفاقات بين ماينمار والصين للإسراع بمبادرة طريق الحرير لندن – الزمان وقعت الصين وميانمار عشرات الاتفاقات أمس السبت بهدف تسريع مشروعات البنية التحتية في ميانمار، في الوقت الذي تسعى فيه بكين لتعزيز نفوذها في جار يزداد ابتعاد الغرب عنه.لكن لم يتم الاتفاق على أي مشروعات كبرى […]

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