2020/01/18 | 18:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجامعة العراقية تنظم ورشتين عن صحافة البيانات وإدارة الوقت التربية تعد بتحويل المحاضرين المجانيين لعقود وزارية بغداد – قصي منذر اكدت وزيرة التربية سها خليل العلي بك قرب حسم ملف تحويل المحاضرين المجانيين الى عقود، وذلك تثمينا لدورهم الكبير في دعم العملية التربوية والتعليمية وسد الشواغر في المدارس.وقالت العلي بك في بيان امس (نحرص […]

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