2020/01/18 | 18:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهجرة تغيث متضرري السيول في النجف الأنواء: طقس غائم مصحوب بضباب بغداد – الزمان توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزالزالي التابعة لوزارة النقل ان يكون طقس اليوم الاحد غائما مصحوباً بضباب.وقالت الهيئة في بيان امس ان (طقس اليوم الاحد في المنطقتين الوسطى والجونبية غائم جزئي واحيانا غائم مع تشكل الضباب ولا تغير في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنواء: طقس غائم مصحوب بضباب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنواء: طقس غائم مصحوب بضباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).