تعليق من البيشمركة على تصريح بغداد بشأن إخراج القوات الأميركية من كردستان

2020/01/18 | 18:01 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



علق الأمين العام لوزارة البيشمركة جبار ياور، السبت، على تصريح المتحدث باسم القائد القام للقوات المسلح...

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