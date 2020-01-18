هوك لخامنئي : تهديداتكم للعالم تزيد عزلتكم

2020/01/18 | 18:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أفاد المبعوث الأميركي الخاص بإيران، براين هوك، أن الإدارة الأميركية اطلعت على فيديو يظهر جثثاً لمتظاهرين إيرانيين في شاحنات، ورداً على تصريحات المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم والتي قال فيها إن بلاده قد تنقل المعركة خارج حدودها، أكد هوك أن تهديدات طهران تزيد عزلتها في العالم.وأضاف هوك في مؤتمر صحفي أن أوروبا بدأت […]

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