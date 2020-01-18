ولاية أميركية ستولد الكهرباء بالطاقة المتجددة بالكامل

2020/01/18 | 18:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقعت جينا ريموندو حاكمة رود ايلاند أمرا تنفيذيا يهدف إلى جعل مصادر الطاقة المتجددة تقدم كل الكهرباء في تلك الولاية الأميركية بحلول 2030.

وبهذا الأمر تنضم رود ايلاند إلى بضع ولايات أميركية أخرى حددت هدفا للطاقة النظيفة عند 100%، بما في ذلك هاواي وكاليفورنيا ونيو مكسيكو ومين ونيويورك وواشنطن وفرجينيا، وفقا لمنظمة (انفيرومنت أميركا)، وهي جماعة بيئية تحث البلاد على إنتاج كل الكهرباء من مصادر للطاقة النظيفة والمتجددة.

ومن المتوقع أن يتخطى طلب المستهلكين الأميركيين على الطاقة النظيفة والمتجددة، مثل الرياح والطاقة الشمسية والكهرباء المولدة من المساقط المائية، الفحم والطاقة النووية لتصبح ثاني أكبر مصدر لتوليد الكهرباء في الولايات المتحدة في 2021.

ومن المتوقع أن يبقى الغاز الطبيعي الوقود الرئيسي لمحطات الكهرباء في أميركا لسنوات كثيرة بعد أن تخطى الفحم في 2016.

لكن من المنتظر أن تتراجع حصة الغاز من 38% في مزيج توليد الكهرباء في 2020 إلى 37% في 2021 مع تزايد حصة المصادر المتجددة.

ووفقا لتوقعات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية فإن المصادر المتجددة سترتفع من 19% في 2020 إلى 22% في 2021.

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