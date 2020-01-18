2020/01/18 | 18:13 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 بنود في مسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين تحدد مسارات دعم ليبيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/18 | 18:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (6 بنود في مسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين تحدد مسارات دعم ليبيا) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (6 بنود في مسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين تحدد مسارات دعم ليبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).