صيغة قانونية في اتفاق درجال واتحاد الكرة

2020/01/18 | 18:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اكد مصدر مطلع، اليوم السبت، انه تم توقيع الاتفاق بصيغة قانونية بين رئيس كتلة المعترضين عدنان درجال واتحاد الكرة.

وبين ان "الاتفاق تضمن استقالة اتحاد الكرة ومخاطبة الاتحاد الدولي بالاستقالة وانتظار الموافقة عليها".

وتابع انه "يتضمن تنازل عدنان درجال عن القضايا التي رفعها ضد الملا عبد الحالق مسعود وعلي جبار في المحاكم العراقية".

وبين انه "سيتم تشكيل هيئة مؤقتة لادارة الكرة العراقية وبعدها اقامة انتخابات جديدة".

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