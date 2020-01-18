أزمة مالية تهدد العراقيين في 2020

2020/01/18 | 18:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوصف مقرر اللجنة المالية النيابية، احمد الصفار، اليوم السبت، مشروع قانون الموازنة بأنه "بلا قيمة"، لكون حكومة تصريف الاعمال اليومية ليس من صلاحياتها إرسال القوانين الى مجلس النواب.وقال الصفار في تصريح تابعته "كلكامش برس"، ان "جميع التحركات النيابية بشأن تمرير الموازنة غير قانونية"، مبينا أن "قانون الإدارة المالية يؤكد أن القوانين يجب أن ترسل من حكومة أصيلة وليست حكومة تصريف اعمال يومية التي لا تمتلك صلاحية إرسال القوانين".وأضاف أنه "في حالة إرسال القانون من قبل حكومة تصريف أعمال يومية سيكون خاصاً بها ويعبر عن وجهة نظرها وبرنامجها"، مؤكدا ان "مشروع قانون الموازنة أصبح دون قيمة لاستقالة الحكومة".

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