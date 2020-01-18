2020/01/18 | 18:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأكد وزير النقل الاردني خالد سيف، اليوم السبت، أن الاحتجاجات العراقية لم تؤثر على النقل البري مع بلاده، وذلك بالتزامن مع ارتفاع وتيرة التظاهرات في المدن العراقية خلال الايام السابقة.وذكر سيف في تصريح اطلعت عليه "كلكامش برس"، إنه خلال الايام الثلاثة السابقة تم اصدار 224 تأشيرة لاصحاب الشاحنات الأردنية عبر السفارة العراقية في عمّان.وأضاف، أن الأردن لم يتعامل مع اي شكوى حول تأثر النقل البري بالاحداث المتصاعدة في الجانب العراقي، مؤكدا التعاون المشترك بين البلدين على كافة المستويات.

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