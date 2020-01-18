صالح لوزير الخارجية الاردني: العراق لن يكون منطلقا للاعتداء على أي دولة

2020/01/18 | 18:14 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، لوزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي على ضرورة ترسيخ أسس السلام في المنطقة، فيما شدد على ان العراق لن يكون منطلقا للاعتداء على أي دولة.

وذكر مكتب رئيس الجمهورية في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان " رئيس الجمهورية برهم صالح اكد خلال استقباله وزير الخارجية الاردني، ايمن الصفدي، على ضرورة ترسيخ أسس السلام والاستقرار في المنطقة وتجنيبها عبث الحروب والنزاعات التي تستنزف الطاقات البشرية والمادية، والركون إلى لغة الحوار الجاد والصريح لمعالجة الأزمات".

وأضاف أن "العراق لن يكون منطلقاً للاعتداء على أية دولة من دول الجوار أو يكون ساحة حرب لتصفية الحسابات"، مبيناً "حرصه على أن يكون الركيزة الأساس لجمع شمل الأشقاء والأصدقاء بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز السلام والأمان في المنطقة والعالم".

وأشار إلى "أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتوسيع آفاق التعاون بما يعزز التكامل الاقتصادي".

من جانبه نقل وزير الخارجية الاردني، ايمن الصفدي، لـ"رئيس الجمهورية تحيات الملك عبد الله الثاني وتأكيده دعم أمن واستقرار العراق باعتباره ركيزة أمن المنطقة، فضلاً عن استفسار جلالته حول صحة المرجع الديني الأعلى سماحة السيد علي السيستاني وتمنياته له بموفور الصحة والعافية".

وفي ختام اللقاء حمّل "صالح الوزير الصفدي تحياته إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، وتمنياته له بالتوفيق، وللشعب الأردني الشقيق المزيد من التقدم والتطور".

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