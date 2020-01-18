تصادمات بين المحتجين والامن في محيط مجلس النواب اللبناني

2020/01/18 | 18:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر آلاف المواطنين اللبنانيين في شوارع بيروت ،فيما اتجه آخرون نحو مجلس النواب الذي شهد محيطه اشتباكات بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب.

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