الاعلام الامني تكشف نتائج زيارتها لـ”عين الاسد” بعد هجمة الصواريخ الايرانية

2020/01/18 | 18:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، قيامها بزيارة الى قاعدة عين الاسد للاطلاع الميداني، على ماخلفته الصواريخ الايرانية التي استهدفت اجزاء من القاعدة.وذكرت الخلية في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “بهدف إحاطة الرأي العام العراقي بالحقائق وللإطلاع ميدانياً على الأحداث، فقد نظمت خلية الإعلام الأمني زيارة الى قاعدة الأسد […]

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