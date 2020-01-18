رأي في اتفاقية الصين.. عصام الجلبي

2020/01/18 | 18:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب عصام الجلبي: سألني عدد من الأصدقاء عن رأي في الاتفاق مع الصين والتي كثر الحديث عنها مؤخرا وتباينت الأراء حولها وأقول باختصار : – ان اي اتفاق من هذا النوع لا بد من عرض تفاصيله بكل شفافية – ضرورة استكمال المصادقة عليه من كافة الجهات ذات العلاقة بما فيها السلطة التشريعية ما دامت قائمة […]

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