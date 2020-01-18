بالصور.. فريق الزوراء يستعين بـ

2020/01/18 | 18:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةيواصل فريق نادي الزوراء تدريباته اليومية في العاصمة الأوزبكية طشقند ، تحضيرا لمواجهة بونيودكور الأوزبكي ضمن ملحق دوري أبطال أسيا المقررة في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.وقال عضو الهيئة الإدارية لنادي الزوراء عبد الرحمن رشيد في تصريحات صحفية اطلعت عليها"كلكامش برس" أن المغادرة المبكرة إلى طشقند، جاءت بهدف التأقلم مع الأجواء الباردة جدا في هذا الوقت من السنة، ورفع جاهزية اللاعبين بشكل مناسب للمباراة.واضاف رشيد ، ان الفريق اجرى اليوم السبت مرانه في قاعة الحديد من اجل رفع الجاهزية البدنية للاعبين .وأشار إلى لاعبي المنتخب الأولمبي علاء رعد ونجم شوان ومصطفى محمد جبر ومحمد رضا جليل التحقوا اليوم أيضا بالفريق قادمين من بانكوك، بعد انتهاء مسيرة المنتخب الأولمبي ومغادرته البطولة من الدور الأول، لافتا أن الوافد الجديد مصطفى محمود هو الآخر التحق بالفريق وبالتالي الصفوف مكتملة تمامايذكر أن الفائز من مباراة الزوراء وبونيوديكر الأوزبكي سيواجه فريق العين الإماراتي في الإمارات، ضمن الدور الثاني من الملحق المؤهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

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