وقفة احتجاجية لخريجيّ الهندسة في الديوانية دعما للمتظاهرين

2020/01/18 | 18:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنظم المئات من خريجي كليات الهندسة في محافظة الديوانية، اليوم السبت، وقفة احتجاجية امام مصفى الشنافية دعما للمتظاهريين ولزيادة زخم التظاهرات.وقال مراسل "كلكامش برس" ان المئات من خريجيّ الهندسة في الديوانية، تجمعوا امام البوابة الرئيسية لمصفى الشنافية دعما للمتظاهرين في المحافظة وبقية المحافظات.وأضاف ان خروجهم تلبية لدعوة الناشطين بزيادة زخم التظاهر لزيادة الضغط الشعبي بسبب التباطؤ السياسي من الكتل لاختيار مرشح لرئاسة الوزراء.

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