2020/01/18 | 18:46 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بصفوف مكتملة..الزوراء يخوض اول وحدة تدريبية في طشقند تحضيراً لمواجهة بونيودكور الأوزبكي الأربعاء المقبل في ملحق دوري ابطال اسيا

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