قبل مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية..تركيا ترسل مرتزقة إلى طرابلس

2020/01/18 | 18:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حسن منصور-ليبيا/..قبل يوم واحد من انعقاد مؤتمر برلين من شأنه إحلال الأزمة السياسية الليبية، بدأت تركيا اتخاذ الإجراءات العدوانية قد تسبب في المزيد من الفوضى والانفلات الأمني في البلاد.ويظهر مقطع فيديو، يوم السبت الموافق 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، يعرض فيه عدد من المرتزقة السوريين على متن طائرة الخطوط الجوية الليبية “الأفريقية” قبل وصولهم […]

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