مجموعة موالية للولايات المتحدة خطفوا وقتلوا الأسقفين في حلب

2020/01/18 | 18:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.حنبعل خوري كاتب سوري نشرت وكالة المصدر اللبنانية التحقيق الصحفي بقلم الباحث السوري منصور صليب وهو يقيم في الولايات المتحدة التي كتبه على الموقع الالكتروني medium.com وهي وسيلة تواصل اجتماعية جديدة مرتبطة بـTwitter.وقال منصور صليب إنه قُتِلَ أسقف حلب للروم الأرثوذكس بولس يازجي وأسقف السريان الأرثوذكس مار غريغوريوس يوحنا إبراهيم في كانون […]

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