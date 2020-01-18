بالصور .. جولة اعلامية الى قاعدة عين الاسد

2020/01/18 | 18:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت خلية الإعلام الأمني زيارة الى قاعدة الأسد الجوية اصطحبت خلالها وفد مشكل من مجموعة من القنوات الفضائية العراقية وممثل عن خلية الإعلام الحكومي.

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