الهجمات التركية ساهمت في تخويف النازحين من العودة الى شنگال

2020/01/18 | 18:49 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ سعدون حسين بحجة وجود عناصر الحزب العمال الكردستاني في شنگال، بين فترة واخرى يقصف الطيران الحربي التركي المنطقة رغم وجود الأهالي خاصة بعد قصف الأخير الذي أدى إلى استشهاد بعض من عناصر وحدات مقاومة شنگال و بينهم القائد العام للقوات الYBŞ “زردشت شنگالي”، و هذا ما أثر سلباً على النازحين وولد …

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