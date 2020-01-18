مقاتل مصاب من الحشد يرابط ثلاثة اشهر مع المعتصمين في ساحة التحرير

2020/01/18 | 19:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الناشط احمد كاظم: محمد البدري شاب عراقي من اهل الناصرية قاتل مع الحشد الشعبي لتحرير مدن العراق من عصابات داعش الارهابية ..ضحى ب (كف ايده وساقه ) للوطن وجانت هوسته المشهورة (الجف والساگ انطيهن..حتى تنامن مستورات.) .تدرون صارله (٣) أشهر مرابط بساحة التحرير وهسه الجماعة يسمونه (الجوكر وابن السفارة) !! لاتكترثوا […]

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