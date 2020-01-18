ما بحثه الحكيم مع الصفدي

2020/01/18 | 19:06 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم وزير خارجيّة المملكة الأردنيّة الهاشميّة أيمن الصفديّ، وبحثا جملة من القضايا الثنائيّة على المُستوى المحلّي، كما بحثا القضايا التي تهمّ البلدين على المُستوى الإقليميّ […]

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