مقرب من الصدر يدعو متظاهري ’’المليونية’’ لتجهيز 3 أشياء قبل التوجه للساحات🔻

2020/01/18 | 19:14 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الشيخ محمد العبودي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت (18 كانون الثاني 2020)، المشاركين في التظاهرة المليونية التي ستنطلق يوم الجمعة المقبلة، الى تجهيز ثلاثة أشياء.[…]

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