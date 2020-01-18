روحاني يبعث برقية الى الإمام السيستاني

2020/01/18 | 19:14 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الرئيس الايراني حسن روحاني عن سعادته لنجاح العملية الجراحية التي أجريت مؤخرا للمرجع الديني الأعلى آية الله السيد علي السيستاني.وقال الرئيس روحاني، في برقية بعثها الى المرجع السيستاني […]

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