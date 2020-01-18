2020/01/18 | 19:15 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين بمحيط البرلمان اللبناني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/18 | 19:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين بمحيط البرلمان اللبناني) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين بمحيط البرلمان اللبناني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).