الشرطة يقتنص ذهبية أندية ومؤسسات العراق لإختراق الضاحية

2020/01/18 | 19:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

فرض عداؤو فريق الشرطة لألعاب القوى سيطرتهم المطلقة، على منافسات فئة الرجال لمسافة ١٠ كم ، خلال بطولة أندية ومؤسسات العراق لإختراق الضاحية، اليوم السبت، في المنافسات التي أختتمت على مضمار كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة.

وتربع عداؤو أبناء القيثارة الخضراء على المركز الأول لفئة الرجال بأقل عدد تنقيط والذي بلغ (١٧) نقطة ، فيما حل غريمه اللدود فريق الجيش في المركز الثاني برصيد (٣٠) نقطة ، وجاء فريق الطلبة في المركز الثالث برصيد (٦٣) نقطة.

وأعرب الجهاز الفني لفريق الشرطة لألعاب القوى علي ماجد عن سعادته الغامرة بحصول فريقه على المركز الأول ، مؤكداً ان اللاعبين نجحوا في بذل قصارى جهدهم ووفق ما مخطط له من قبل الجهاز الفني للحصول على المركز الأول بعد منافسة شرسه مع فريق الجيش.

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