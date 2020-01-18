بيان.. معتصمو النجف يعلنون الاضراب العام ويبدأون بخطوات تصعيدية غداً

2020/01/18 | 19:15 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادهدد معتصمو النجف، اليوم السبت، بعدد من الخطوات التصعيدية ضمن الاطار السلمي، للضغط على الحكومة والكتل السياسية والبرلمان لتنفيذ مطالب المتظاهرين السلميين.وذكر المعتصمون في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس"، انه سيبدأون بجملة من الخطوات التصعيدية اعتباراً من يوم غد الأحد وحتى اشعار اخر.ومن أبرز تلك الخطوات غلق منافذ النجف الحدودية، وغلق دوائر الدولة غير الخدمية بالكامل، وكذلك جميع المدارس والجامعات.

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