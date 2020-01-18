شاهد: إطلالة جريئة للفنانة “بسمة”.. والفنانة مني زكي تعلق: رائعة

2020/01/18 | 19:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ ظهرت الفنانة المصرية بسمة، بنيولوك جديد ، فى أحدث ظهور لها ، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.حيث نشرت صورة جديدة لها ، وعلقت قائلة :” عقد جديد شعر جديد وعقبال بدايات جديدة” ، حيث ظهرت خلال الإطلالة مرتدية جاكيت فرو باللون الازرق ، وغيرت لون شعرها للون الأسود، […]

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