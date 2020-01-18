نائب كردي : حكومة بغداد تتعمد السكوت على ملف فساد النفط في الاقليم

2020/01/18 | 19:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اتهم النائب هوشيار عبد الله ، الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان بالسكوت على عمليات الفساد بمجال النفط في بغداد وأربيل.وقال عبد الله في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم السبت ، إن “الحكومة المركزية في بغداد تتعمد السكوت على الفساد الذي يجري في إقليم كردستان خاصة في مجال النفط”، مشيرا الى أن “الفساد […]

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