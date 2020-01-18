2020/01/18 | 19:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم- خاص

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، السبت (18 كانون الثاني 2020)، عن موعد اعلان نتائج التحقيق بقضايا قتل المتظاهرين خلال التظاهرات الاخيرة التي شهدتها البلاد مؤخرا.

وقال العزاوي لـ( بغداد اليوم)، إن "ل

بغداد اليوم- متابعة

شن السياسي الإيراني، أمير الموسوي، السبت (18 كانون الثاني 2020)، هجوما لاذعا على وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، تعقيبا على مجريات مؤتمره الصحفي مع وزير الخارجية الأردني، ايمن الصفدي اليوم في بغداد.

وتسائل موسو

بغداد اليوم - خاص

نفى نائب الامين العام لحركة النجباء، نصر الشمري، السبت (18 كانون الثاني 2020)، وجود وساطة بين الحشد الشعبي، والسفارة الامريكية، بقيادة اطراف داخلية وخارجية، على علاقة جيدة بواشنطن.

وقال الشمري في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن &

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصليب الأحمر اللبناني: إصابة 75 شخصا في المواجهات بين قوات الأمن والمحتجين وسط بيروت) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصليب الأحمر اللبناني: إصابة 75 شخصا في المواجهات بين قوات الأمن والمحتجين وسط بيروت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).