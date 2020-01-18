قيب الصيادلة في ديالى تعلن الاضراب عن الدوام الرسمي احتجاجا على خطف الصيدلاني وسام الربيعي

2020/01/18 | 19:34 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نقيب الصيادلة في محافظة ديالى، الدكتور الصيدلاني علي حسن التميمي، السبت عن الاضراب عن الدوام الرسمي في ممثلية نقابة صيادلة ديالى، احتجاجا على خطف الصيدلاني وسام الربيعي مساء يوم […]

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