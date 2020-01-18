الديوانية: رجل يحرق منزل عائلته ويقتل 4 اشخاص بينهم طفلان

2020/01/18 | 19:34 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة محافظة الديوانية، اليوم السبت، القبض على رجل خمسيني اقدم على حرق منزل عائلته متسبباً بمجزرة جماعية.وجاء في بيان الشرطة، انه “بإشراف ومتابعة شخصية من قبل قائد شرطة […]

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