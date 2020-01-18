التعامل بلا مبالاة مع مهلة الناصرية.. نبيل جاسم

2020/01/18 | 19:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الإعلامي والأكاديمي الدكتور نبيل جاسم: التعامل بلا مبالاة مع ⁧‫#مهلة_الناصرية‬⁩ غير محمودةٍ عواقبه، روح الاحتجاج تنتقل تضامنا في ساحات الاعتصام، على الطبقة السياسية أن تجد حلولا سريعة ولا تكرر أخطاء الأول من أكتوبر، سواء في تعامل سلطتها الغبية، أو طبقتها السياسية الباردة.ما حصل وسيحصل أنتم مسؤولون عنه لا شباب الاحتجاج التعامل بلا مبالاة […]

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