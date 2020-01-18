محافظ نينوى يناقش ملفات خدمية منها زيادة ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية

2020/01/18 | 19:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

ناقش محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم السبت، ملفات خدمية منها زيادة ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية.

وقال بيان لمكتبه الاعلامي تلقته "الغد برس"، ان "محافظ نينوى نجم الجبوري وخلال اجتماع مجلس الوزراء ناقش ملف الكهرباء وانخفاض تجهيز المحافظة بالتيار الكهربائي".

واكد الجبوري، وفقا للبيان "استحصاله موافقة المجلس على زيادة الحصة من الطاقة الكهربائية"، موضحا ان "ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية ستزداد خلال الأيام القليلة المقبلة".

كما وناقش الجبوري "ملفات الجسور والمستشفيات والتربية وزيادة تخصيصات المحافظة من الموازنة".

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