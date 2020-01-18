طائرة نووية تحلق فوق الاجواء العراقية

2020/01/18 | 19:46 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةكشفت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية، اليوم السبت، أن طائرة نووية حلقت فوق قاعدة عسكرية في العراق أثناء قصفها بالصواريخ من قبل إيران.وذكرت الصحيفة في تقرير لها واطلعت عليه "كلكامش برس"، إن طائرة WC-135 المعروفة باسم (فينيكس) قامت بمتابعة التجارب النووية في الهند وجمهورية كوريا الشمالية وباكستان، كما حلقت هذه الطائرة فوق العراق بعد القصف الصاروخي لقاعدة عين الأسد الجوية في الانبار.وأضافت أن هذه الطائرة التابعة للقوات الجوية الأمريكية مخصصة لاستطلاع النشاط الإشعاعي خلال التجارب النووية.

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