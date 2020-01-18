2020/01/18 | 19:46 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، القاء القبض على عشرة ارهابيين من تنظيم داعش في الجانب الايسر لمدينة الموصل.وقالت الوزارة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وتعاون المواطنين، تمكن من القاء القبض على عشرة عناصر من عصابات داعش الارهابية في مناطق المعارض، والنهضة، والزهراء، وتسعين، في الجانب الايسر من مدينة الموصل".واوضحت ان "ثلاثة منهم كانوا يعملون فيما يسمى بـ(الحسبة) واحدهم كان يعمل فيما يسمى بـ(الامنية) والاخر كان يعمل فيما يسمى بـ(الشرعية) والخمسة البقية كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى بـ(ديوان الجند) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 10 دواعش في الجانب الايسر من الموصل) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 10 دواعش في الجانب الايسر من الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).