اصابة اكثر من 75 متظاهرا قرب المجلس النيابي اللبناني

2020/01/18 | 19:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصيب اكثر من 75 متظاهرا في بيروت ،اليوم السبت، عند محاولتهم اقتحام المجلس النيابي اللبناني .

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