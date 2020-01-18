المرصد السوري: 18 قتيلاً بقصف سوري – روسي على ريف حلب

2020/01/18 | 19:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بسقوط ثمانية عشر قتيلا من الفصائل السورية وإصابة خمسة عشر آخرين، بقصف سوري – روسي على ريف حلب الغربي.

واكد المرصد السوري في بيان أن قوات النظام السوري تواصل قصفها المدفعي والصاروخي على بلدات ريف حلب الغربي، حيث استهدفت كل من خان العسل والراشدين والبحوث العلمية، لافتا الى تنفيذ الطائرات الحربية الروسية غارات مكثفة على منطقة خفض التصعيد، حيث استهدفت كلا من وعين جارة وجمعية الكهرباء بريف حلب الغربي، ومدينة معرة النعمان ومحاور القتال في ريف إدلب الشرقي.

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