عبد المهدي: العراق والاردن يشكلان دعامتين اساسيتين للأمن والاستقرار في المنطقة

2020/01/18 | 19:56 - المصدر: السومرية نيوز

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اكد رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، السبت، لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ان العراق والاردن يشكلان دعامتين اساسيتين للأمن والاستقرار في المنطقة.

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