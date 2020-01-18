2020/01/18 | 19:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اضطر رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون لمغادرة مسرح بوفيه دو نور في شمال باريس تحت حماية الشرطة، بسبب محاولة مجموعة من المحتجين اقتحامه، حسبما نقلت صحيفة “لو فيغارو”عن شهود عيان السبت.وأشارت الصحيفة إلى كلمات أحد مستخدمي الإنترنت الذي نشر شريط فيديو خاصًا به على “تويتر” وهو يقول: “أنا خلف رئيس الجمهورية بثلاثة صفوف.المتظاهرون في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون يغادر عرض مسرحي بعد اقتحام محتجين للمسرح !) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماكرون يغادر عرض مسرحي بعد اقتحام محتجين للمسرح !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).