الصفدي لعبد المهدي: الاردن يدعم جهود الحكومة العراقية بالحفاظ على أمن واستقرار البلاد

2020/01/18 | 20:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعرب وزير الخارجية الأردني، ايمن الصفدي، اليوم السبت، ان بلاده تدعم جهود الحكومة العراقية با...





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