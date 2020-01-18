شاهد/ قاعدة عين الأسد بعد 12 يوما من استهدفها

2020/01/18 | 20:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم السبت، زيارة الى قاعدة الأسد الجوية اصطحبت خلالها وفد مشكل من مجموعة من القنوات الفضائية العراقية وممثل عن ...

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