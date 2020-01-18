رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان لا يكافح الفساد في محكمة استئناف ذي قار

2020/01/18 | 20:04 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الآونة الأخيرة سجلت عدة شكاوى ومناشدات إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس هيأة الإشراف القضائي ورئيس الادعاء العام ورئيس لجنة مكافحة الفساد في العراق ورئيس هيئة النزاهة ورئيس ديوان […]

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