طائرات رئاسية للبيع في اليانصيب

2020/01/18 | 20:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..تنظر حكومة المكسيك في إمكانية تنظيم يانصيب، تكون الجائزة الكبرى فيه، الطائرة الرئاسية من طراز Boeing 787-8 Dreamliner.وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، في مؤتمر صحافي: “خلال اليانصيب، سيتم إصدار 6 ملايين بطاقة بقيمة 500 بيزو (حوالي 27 دولارا) لكل منها، والمبلغ الإجمالي سيصل إلى 3 مليارات بيزو (حوالي 160 مليون دولار)”.وذكر […]

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