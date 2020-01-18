القوة الرحمانية الراحمة لمواجهة القوة الإستدمارية الناعمة !

2020/01/18 | 20:06 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد الحاج يتحدثون عن مدى تأثير”القوة الناعمة”وقدرتها الهائلة على إخضاع الخصوم وجذبهم من دون إستعمال القوة وينسبونها الى ، جوزيف ناي ، واتحدث عن ” القوة الراحمة “التي وضعها الباري […]

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