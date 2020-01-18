شاهد: الفنانة سيرين عبد النور تلعب مع طفلها وتعلق: هيك بيلعبو الصبيان

2020/01/18 | 20:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، جمهورها بمقطع فيديو ، لها برفقة طفلها “كريستيانو”، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.حيث ظهرت سيرين، وهى داخل منزلها ، وتداعب طفلها وتلعب معه ، وهو يحاول وضع أصبعه فى انفها، وعينيها، وعلقت سيرين على الفيديو ، قائلة:” أه هيك بيلعبو الصبيان ؟ […]

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