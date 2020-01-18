جواد الديوان - جيل الالفية الثالثة مرة اخرى

2020/01/18 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_الديوان تميزت المظاهرات في العراق بمشاركة واسعة من المراهقين والشباب رغم العنف الذي مارسته السلطة ومؤيديها.وكان اسم جيل الالفية الثالثة في العراق.واسم الجيل محاولة يحدد صفات مشتركة لهذه الجيل اجملتها مقالة http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=652982&r=0 .الاسماء للاجيال محاولات تحديد الصفات ا......

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